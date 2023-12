Le club des amateurs de polars 1 Allée du Fils Tarnos, 8 février 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:00:00

fin : 2024-02-08 20:00:00

Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…

RDV à 18h. Durée : 2h.

Animation pour les adultes.

Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque..

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx