Atelier multimédia | Découvrir la réalité virtuelle 1 Allée du Fils Tarnos, 23 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 17:00:00

fin : 2024-01-23 18:30:00

Qu’est ce que ChatGPT et comment l’utiliser ?

Non, cette intelligence artificielle n’est pas qu’une antisèche pour élèves filous ! C’est surtout un outil fantastique qui pourrait vous être utile au quotidien. Comment ? C’est ce que cet atelier vous propose de découvrir.

Tout public.

Réservation dès le 9 janvier.

De 17h à 18h30..

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Seignanx