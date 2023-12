Nuit de la lecture | Théâtre mon amour 1 Allée du Fils Tarnos, 20 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 19:30:00

Une comédienne arrive sur scène pour préparer son spectacle. Surprise par le public, elle commence son jeu. Elle installe le décor, elle met ses costumes, et nous parle de la passion amoureuse sous toutes ses formes, mais surtout de l’amour au théâtre, sujet qui a fait couler l’encre de tant de dramaturges… Musset, Racine, Shakespeare… et qui a hanté l’imaginaire d’auteurs médiévaux d’Europe et d’ailleurs… Partager ses idées sur l’amour, mais surtout son amour pour le théâtre, voilà l’objectif premier de cette comédienne qui se demande « pourquoi sommes-nous si obsédés par les histoires d’amour qui finissent mal ? ».

Avec Cendrine Garry Santamaria (Cie Théâtrons Ensemble).

Mise en scène de Leonardo Alejandro Hincapié (Cie Diversités).

Public adulte.

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

1 Allée du Fils Médiathèque

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Seignanx