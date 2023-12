Nuit de la lecture | Atelier percussions corporelles 1 Allée du Fils Tarnos, 20 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 11:00:00

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, Christelle, professeure de l’Ecole municipale de Musique de Tarnos, accompagnée de quelques élèves, propose un atelier d’initiation aux percussions corporelles. Vous verrez que jouer de la musique avec de simple tapotements, et en rythme, peut donner un résultat vraiment spectaculaire.

Tout public.

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque/

RDV à 10h30 (durée : 30 min)..

1 Allée du Fils Médiathèque

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx