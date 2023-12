Atelier multimédia | Truquer des images 1 Allée du Fils Tarnos Catégories d’Évènement: Landes

Tarnos Atelier multimédia | Truquer des images 1 Allée du Fils Tarnos, 9 janvier 2024, Tarnos. Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 17:00:00

fin : 2024-01-09 18:30:00 Retoucher des photos n’est pas si compliqué, il suffit d’avoir quelques bases dans les logiciels de retouche. Cet atelier vous ouvrira les portes de toutes les fantaisies.

De 17h à 18h30.

Sur inscription.

Tout public..

Retoucher des photos n’est pas si compliqué, il suffit d’avoir quelques bases dans les logiciels de retouche. Cet atelier vous ouvrira les portes de toutes les fantaisies.

De 17h à 18h30.

Sur inscription.

Tout public.

Retoucher des photos n’est pas si compliqué, il suffit d’avoir quelques bases dans les logiciels de retouche. Cet atelier vous ouvrira les portes de toutes les fantaisies.

De 17h à 18h30.

Sur inscription.

Tout public. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx Détails Catégories d’Évènement: Landes, Tarnos Autres Code postal 40220 Lieu 1 Allée du Fils Adresse 1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes Ville Tarnos Departement Landes Lieu Ville 1 Allée du Fils Tarnos Latitude 43.5405463 Longitude -1.4601758 latitude longitude 43.5405463;-1.4601758

1 Allée du Fils Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos/