Les croqueurs d’histoires en pyjama 1 Allée du Fils Tarnos, 3 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 18:30:00

fin : 2024-01-03 19:00:00

Des histoires où l’entraide et la solidarité règnent. Vive les amis !

Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Public de 4 ans et +.

Entrée libre.

De 18h30 à 19h..

Des histoires où l’entraide et la solidarité règnent. Vive les amis !

Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Public de 4 ans et +.

Entrée libre.

De 18h30 à 19h.

Des histoires où l’entraide et la solidarité règnent. Vive les amis !

Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 4 ans.

Public de 4 ans et +.

Entrée libre.

De 18h30 à 19h.

EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx