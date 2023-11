Exposition « Portraits de vie » 1 Allée du Fils Tarnos, 12 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

La médiathèque accueille une exposition issue du projet culturel « Portraits de vie », né de la rencontre entre l’artiste photographe Elise Breton et les personnes âgées résidant sur le canton du Seignanx (à domicile ou en EHPAD). Les photographies ont été prises dans le cadre d’un travail réalisé par l’artiste avec chaque personne âgée sur son récit de vie.

À cette occasion, un temps de médiation permettra de comprendre le dispositif du projet.

En partenariat avec Le Pôle Ressources Léon Lafourcade et la Communauté de Communes Le Seignanx.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

2023-12-12 fin : 2023-12-23 18:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



The mediatheque is hosting an exhibition resulting from the « Portraits de vie » cultural project, born of a meeting between artist-photographer Elise Breton and elderly people living in the Seignanx area (at home or in EHPAD). The photographs were taken as part of the artist?s work with each elderly person on their life story.

On this occasion, a mediation session will provide an insight into the project.

In partnership with Pôle Ressources Léon Lafourcade and Communauté de Communes Le Seignanx.

Free admission during library opening hours.

La mediateca acoge una exposición basada en el proyecto cultural « Retratos de vida », nacido del encuentro entre la artista fotógrafa Elise Breton y personas mayores residentes en la zona de Seignanx (en su domicilio o en EHPAD). Las fotografías se realizaron en el marco del trabajo de la artista con cada anciano sobre su historia de vida.

En esta ocasión, un tiempo de mediación permitirá comprender el mecanismo del proyecto.

En colaboración con el Pôle Ressources Léon Lafourcade y la Communauté de Communes Le Seignanx.

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca.

In der Mediathek ist eine Ausstellung zu sehen, die aus dem Kulturprojekt « Portraits de vie » hervorgegangen ist, das aus der Begegnung zwischen der Fotokünstlerin Elise Breton und älteren Menschen, die im Kanton Seignanx leben (zu Hause oder in einem Pflegeheim), entstanden ist. Die Fotografien wurden im Rahmen einer Arbeit aufgenommen, die die Künstlerin mit jeder älteren Person über ihre Lebensgeschichte durchführte.

Bei dieser Gelegenheit wird eine Mediation stattfinden, um den Aufbau des Projekts zu erläutern.

In Partnerschaft mit dem Pôle Ressources Léon Lafourcade und der Communauté de Communes Le Seignanx.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek.

