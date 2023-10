Vente solidaire tout à 1€ ! 1 allée du fils Tarnos, 9 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Romans adultes & enfants, policiers, science-fiction, fantasy, CDs, BDs, albums jeunesse, livres, documentaire,… Tout à 1€ !

Paiement : espèces et chèque uniquement

Recette au profit du Centre Communal d’Action Sociale

Rendez-vous à la Médiathèque à partir de 10h.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

1 allée du fils Médiathèque

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Adult & children novels, detective stories, science fiction, fantasy, CDs, comics, children’s books, books, documentaries,… All at 1? !

Payment: cash and check only

Proceeds to benefit the Centre Communal d’Action Sociale

Meeting point at the Médiathèque from 10 am

Novelas para adultos y niños, historias de detectives, ciencia ficción, fantasía, CDs, cómics, álbumes infantiles, libros, documentales, etc. ¿Todo por 1?

Pago: sólo en efectivo y con cheque

La recaudación se destinará al Centre Communal d’Action Sociale

Punto de encuentro en la Mediateca a partir de las 10 horas

Romane für Erwachsene und Kinder, Krimis, Science-Fiction, Fantasy, CDs, Comics, Jugendalben, Bücher, Dokumentationen, … Alles für 1?

Bezahlung: nur Barzahlung und Scheck

Die Einnahmen kommen dem Centre Communal d’Action Sociale zugute

Treffpunkt in der Mediathek ab 10 Uhr

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Seignanx