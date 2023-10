Rendez-vous lecture : Marque-Page 1 Allée du Fils Tarnos, 5 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre point de vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages : romans, romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou témoignages.

Entrée libre sans condition d’inscription à la médiathèque.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 19:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiatèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you enjoy reading? Talking about your reading? Confront your point of view with other readers? This book club offers you monthly meetings based on a selection of books: novels, crime novels, but also stories, investigations or personal accounts.

Free admission, no registration required

¿Le gusta leer? ¿Hablar de su lectura? ¿Confrontar su punto de vista con el de otros lectores? Este club de lectura propone encuentros mensuales a partir de una selección de libros: novelas, novelas policíacas, pero también relatos, investigaciones o testimonios personales.

Entrada gratuita, no es necesario inscribirse

Lesen Sie gerne? Über Ihre Lektüre sprechen? Ihre Meinung mit der anderer Leser vergleichen? Dieser Leseclub bietet Ihnen monatliche Treffen zu ausgewählten Werken an: Romane, Krimis, aber auch Erzählungen, Umfragen oder Erfahrungsberichte.

Freier Eintritt ohne Anmeldung in der Mediathek

