Rencontre avec l’auteur Johan Héliot 1 allée du Fils Tarnos, 30 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Johan Heliot est un écrivain de la littérature de l’imaginaire, spécialiste français du Steampunk, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Ancien professeur de français et d’histoire-géographie, il se fait connaître au début des années 2000 en écrivant La Lune seule le sait, qui deviendra une trilogie. Loin de s’arrêter en si bon chemin (de traverse), il a depuis écrit plus d’une centaine d’ouvrages ! Ses derniers en date sont Les mystères d’Anglefer (enfant), Nouvelle ère (ados) et Guerre et Peur (adultes)… rien qu’en 2023 ! Son univers favori étant la science-fiction, il nous fera l’honneur de sa venue dans le cadre du cycle de l’Imaginaire pour parler de son travail d’auteur.

Entrée libre.

RDV 18h30..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 21:00:00. EUR.

1 allée du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Johan Heliot is a writer of fantasy literature, a French specialist in Steampunk, who writes for both adults and young people. A former French and history-geography teacher, he made a name for himself in the early 2000s with La Lune seule le sait, which became a trilogy. Far from stopping there, he has since written over a hundred books! His latest works include Les mystères d’Anglefer (children’s), Nouvelle ère (teenagers) and Guerre et Peur (adults)? in 2023 alone! His favorite universe being science fiction, he will be honoring us with a visit as part of the Cycle de l?Imaginaire to talk about his work as an author.

Free admission.

RDV 6.30pm.

Johan Heliot es un escritor de literatura fantástica y especialista francés en steampunk, que escribe tanto para adultos como para jóvenes. Ex profesor de francés e historia-geografía, se dio a conocer a principios de los años 2000 con La Lune seule le sait, que se convertiría en una trilogía. Lejos de detenerse ahí, desde entonces ha escrito más de cien libros Entre sus últimas obras figuran Les mystères d’Anglefer (infantil), Nouvelle ère (juvenil) y Guerre et Peur (adultos)… ¡sólo en 2023! Su género favorito es la ciencia ficción, por lo que nos honrará con una visita en el marco del Ciclo del Imaginario para hablarnos de su obra como autor.

Entrada gratuita.

Nos vemos a las 18.30 h.

Johan Heliot ist ein französischer Steampunk-Autor, der sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche schreibt. Der ehemalige Lehrer für Französisch und Geschichte und Geografie wurde Anfang der 2000er Jahre bekannt, als er das Buch La Lune seule le sait schrieb, das später zu einer Trilogie wurde. Seitdem hat er mehr als 100 Bücher geschrieben und sich dabei keineswegs zurückgehalten Seine neuesten Werke sind Die Geheimnisse von Anglefer (Kinder), Neue Ära (Teenager) und Krieg und Angst (Erwachsene)? allein im Jahr 2023! Da sein Lieblingsuniversum die Science-Fiction ist, wird er uns im Rahmen des Zyklus der Imagination die Ehre erweisen, um über seine Arbeit als Autor zu sprechen.

Der Eintritt ist frei.

Treffpunkt 18.30 Uhr.

