Spectacle jeunesse « Le grenier de mon enfance » 1 allée du fils Tarnos, 25 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

« Le grenier de mon enfance » est un spectacle qui raconte l’histoire d’un frère et une soeur adultes, lors d’un vide-grenier de Noël qui se remémorent leurs souvenirs d’enfants baignés de joie, de mélancolie, d’un peu de peur et de quelques chants. Un moment de pure magie de Noël.

Par la Compagnie Jour de fête

Dès 4 ans.

RDV à 17h (durée 45 min).



Sur réservation (places limitées)..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:45:00. EUR.

1 allée du fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Le grenier de mon enfance » tells the story of a grown-up brother and sister at a Christmas garage sale, recalling their childhood memories of joy, melancholy, a little fear and a few carols. A moment of pure Christmas magic.

By Compagnie Jour de fête

Ages 4 and up.

RDV at 5pm (duration 45 min).

For children aged 4 and over.

Reservations required (places are limited).

« Le grenier de mon enfance » cuenta la historia de un hermano y una hermana adultos en una venta de garaje navideña, rememorando sus recuerdos infantiles de alegría, melancolía, un poco de miedo y algunas canciones. Un momento de pura magia navideña.

Por Compagnie Jour de fête

A partir de 4 años.

RDV a las 17 h (duración 45 min).

Para niños a partir de 4 años.

Plazas limitadas.

das Stück « Le grenier de mon enfance » (Der Dachboden meiner Kindheit) erzählt die Geschichte eines erwachsenen Geschwisterpaares, das bei einem Weihnachtsflohmarkt in Erinnerungen an seine Kindheit schwelgt, die von Freude, Melancholie, ein wenig Angst und einigen Liedern geprägt sind. Ein Moment reiner Weihnachtsmagie.

Von der Compagnie Jour de fête

Ab 4 Jahren.

RDV um 17 Uhr (Dauer 45 Min.).

Eine Animation für Kinder ab 4 Jahren.

Mit Reservierung (begrenzte Plätze).

