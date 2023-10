Atelier multimédia | Découvrir la réalité virtuelle 1 Allée du Fils Tarnos, 25 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Venez tester le casque de réalité virtuelle Méta Quest 2 au travers d’expériences surprenantes.

Ouvert à tout public.

Sur inscription

De 10h à 12h30..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and test the virtual reality headset Meta Quest 2 through surprising experiences.

Open to all public.

On registration

From 10am to 12:30pm.

Venga a probar el casco de realidad virtual Meta Quest 2 a través de experiencias sorprendentes.

Abierto a todos.

Previa inscripción

De 10.00 a 12.30 h.

Testen Sie das Virtual-Reality-Headset Meta Quest 2 anhand von überraschenden Erlebnissen.

Offen für jedes Publikum.

Nach vorheriger Anmeldung

Von 10:00 bis 12:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx