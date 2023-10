Le club des amateurs de polars 1 Allée du Fils Tarnos, 16 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Le club des amateurs de polars c’est le rendez-vous mensuel entre passionnés de littératures policières, d’échanges, de débats, de coups de coeur et de découvertes…

RDV à 18h. Durée : 2h.

Animation pour les adultes.

Entrée libre sans condition d’inscription à la Médiathèque..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Club des Amateurs de Polars is a monthly get-together for lovers of detective literature, where you can exchange ideas, debate and discover new books…

RDV at 6pm. Duration: 2 hours.

Entertainment for adults.

Free admission, no registration required at the Médiathèque.

El Thriller Lovers’ Club es una reunión mensual de aficionados a la novela negra para discutir y debatir sobre sus libros favoritos y descubrir otros nuevos…

Reunión a las 18h. Duración: 2 horas.

Actividades para adultos.

Entrada gratuita, sin inscripción previa en la Mediateca.

Der Club der Krimiliebhaber ist ein monatliches Treffen von Liebhabern der Kriminalliteratur, bei dem es um Austausch, Debatten, Favoriten und Entdeckungen geht…

Treffpunkt um 18 Uhr. Dauer: 2 Stunden.

Animation für Erwachsene.

Freier Eintritt ohne Anmeldung in der Mediathek.

2023-10-26