Escape game « Monstres en cavale » 1 Allée du Fils Tarnos, 2 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Un grand mystère à résoudre ! Jeunes enquêteurs en herbe, vous aurez une heure pour retrouver les créatures terrifiantes échappées de leurs livres.

Jeu suivi d’un goûter.

Enfants de 9 à 12 ans.

Sur réservation..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



A great mystery to solve! As budding young investigators, you’ll have an hour to find the terrifying creatures that have escaped from their books.

Game followed by a snack.

Children aged 9 to 12.

Reservations required.

¡Un gran misterio por resolver! Como jóvenes investigadores en ciernes, tendréis una hora para encontrar a las terroríficas criaturas que se han escapado de sus libros.

Juego seguido de una merienda.

Niños de 9 a 12 años.

Es necesario reservar.

Ein großes Geheimnis, das es zu lösen gilt! Als junge Nachwuchsermittler haben Sie eine Stunde Zeit, um die schrecklichen Kreaturen zu finden, die aus ihren Büchern entwichen sind.

Spiel mit anschließendem Snack.

Kinder von 9 bis 12 Jahren.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx