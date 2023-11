Expo-Escape game fantasy « Game of Thrones » 1 Allée du Fils Tarnos, 2 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Après l’expo-escape game sur le Seigneur des Anneaux, voici l’expo-escape game de 20 énigmes à résoudre sur cette toute aussi célèbre saga de fantasy Le Trône de Fer. Quel fan êtes vous ? Venez vous tester !

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

2023-11-02 fin : 2023-11-30 18:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



After the Lord of the Rings expo-escape game, here’s the 20-puzzle expo-escape game on the equally famous fantasy saga The Iron Throne. What kind of fan are you? Come and test yourself!

Free admission during library opening hours.

Después del juego expo-escape de El Señor de los Anillos, aquí tienes el juego expo-escape de 20 puzles sobre la igualmente famosa saga de fantasía El Trono de Hierro. ¿Qué clase de fan eres? ¡Ven y ponte a prueba!

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca.

Nach dem Expo-Escape-Game über den Herrn der Ringe gibt es nun ein Expo-Escape-Game mit 20 Rätseln, die es über die ebenso berühmte Fantasy-Saga Der Eiserne Thron zu lösen gilt. Welcher Fan sind Sie? Kommen Sie und testen Sie sich selbst!

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Seignanx