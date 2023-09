Rencontre « Des waterwomen à travers le Pacifique » 1 allée du Fils Tarnos, 14 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Cap optimist, ça vous parle ?

Six rameuses qui se relayent nuit et jour sur un prône paddle board parcourent le Pacifique pendant 8000 km… Un défi sportif exceptionnel et solidaire pour six sportives, à ramer uniquement à la force des bras, et avec pour seul moteur la volonté de se battre pour l’association Hope Team East, engagée en faveur de la lutte contre le cancer. Trois mois de traversée pour ces héroïnes qui vous raconteront leur projet, leurs motivations, les difficultés, la lutte contre les fortes chaleurs, les tempêtes, les nuits écourtées, trois mois à repousser la douleur, à vivre éloignées des siens, à partager un espace réduit de 11m2 sur le voilier d’assistance, mais aussi trois mois à puiser l’énergie nécessaire à chaque effort dans la force du collectif.

Venez dès 18h les rencontrer..

1 allée du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you know Cap Optimist?

Six women rowing night and day on a paddle board across the Pacific for 8,000 km… An exceptional sporting challenge for six sportswomen, rowing solely on the strength of their arms, their only motivation being to fight for the Hope Team East association, committed to the fight against cancer. Three months of crossing the ocean for these heroines, who will tell you all about their project, their motivations, the difficulties, the fight against the heat, the storms, the shortened nights, three months of pushing back the pain, of living far from their loved ones, of sharing a reduced space of 11m2 on the support sailboat, but also three months of drawing the energy necessary for each effort from the strength of the collective.

Come and meet them at 6pm.

¿Le suena el Cap Optimist?

Seis mujeres remando día y noche en una tabla de paddle surf a través del Pacífico durante 8.000 km… Un desafío deportivo excepcional para seis deportistas, que reman únicamente con la fuerza de sus brazos, con la única motivación de luchar por la asociación Hope Team East, comprometida en la lucha contra el cáncer. Tres meses de travesía del Atlántico para estas heroínas, que le contarán todo sobre su proyecto, sus motivaciones, las dificultades, la lucha contra el calor intenso, las tormentas, las noches acortadas, tres meses de hacer retroceder el dolor, de vivir lejos de sus seres queridos, de compartir un espacio reducido de 11m2 en el velero de apoyo, pero también tres meses de sacar la energía necesaria para cada esfuerzo de la fuerza del equipo.

Venga a conocerlos a las 18.00 horas.

Cap Optimist, sagt Ihnen das etwas?

Sechs Ruderinnen, die sich Tag und Nacht auf einem Prone Paddle Board abwechseln, durchqueren 8000 km lang den Pazifik… Eine außergewöhnliche und solidarische sportliche Herausforderung für sechs Sportlerinnen, die nur mit der Kraft ihrer Arme rudern und deren einziger Motor der Wille ist, für die Organisation Hope Team East zu kämpfen, die sich für den Kampf gegen den Krebs einsetzt. Sie werden Ihnen von ihrem Projekt, ihrer Motivation, den Schwierigkeiten, dem Kampf gegen die große Hitze, die Stürme und die verkürzten Nächte erzählen. Drei Monate, in denen sie den Schmerz zurückdrängen, von ihren Angehörigen getrennt leben und sich auf dem Hilfssegelboot nur 11 m2 Platz teilen müssen, aber auch drei Monate, in denen sie die für jede Anstrengung notwendige Energie aus der Kraft des Kollektivs schöpfen.

Treffen Sie sie ab 18 Uhr.

