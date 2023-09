Atelier d’écriture « L’univers des possibles ou la vie ailleurs » 1/2 1 Allée du Fils Tarnos, 14 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

La science est formelle : les quelques grammes de roche prélevés par la sonde Hayabusa 2 sur l’astéroïde Ryugu contiennent toutes les molécules nécessaires à la formation de l’ADN, véhicule de la vie sur Terre. Mais alors, à quoi ressemblerait la vie extraterrestre ? C’est à cette question qu’il appartiendra à chaque participant à l’atelier d’apporter la réponse.

Atelier d’écriture en 2 séances de 10h à 12h30 animé par Hugo Zaorski. Deuxième atelier le 28 octobre.

Adultes et ados dès 12 ans.

Réservation dès le 12 septembre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



The science is clear: the few grams of rock collected by the Hayabusa 2 probe on the asteroid Ryugu contain all the molecules necessary for the formation of DNA, the vehicle of life on Earth. But what would extraterrestrial life be like? This is the question that each workshop participant will have to answer.

Writing workshop in 2 sessions from 10 a.m. to 12:30 p.m. led by Hugo Zaorski. Second workshop on October 28.

Adults and teenagers aged 12 and over.

Reservations from September 12.

La ciencia es clara: los pocos gramos de roca extraídos por la sonda Hayabusa 2 del asteroide Ryugu contienen todas las moléculas necesarias para formar el ADN, vehículo de la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo sería la vida extraterrestre? Esta es la pregunta a la que deberá responder cada participante en el taller.

Taller de escritura en 2 sesiones de 10h a 12h30 dirigido por Hugo Zaorski. Segundo taller el 28 de octubre.

Adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Reservas a partir del 12 de septiembre.

Die Wissenschaft ist sich sicher: Die wenigen Gramm Gestein, die die Sonde Hayabusa 2 vom Asteroiden Ryugu entnommen hat, enthalten alle Moleküle, die für die Bildung der DNA, dem Vehikel des Lebens auf der Erde, notwendig sind. Aber wie würde außerirdisches Leben aussehen? Diese Frage muss von jedem Teilnehmer des Workshops beantwortet werden.

Schreibworkshop in zwei Sitzungen von 10.00 bis 12.30 Uhr unter der Leitung von Hugo Zaorski. Zweiter Workshop am 28. Oktober.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Reservierung ab dem 12. September.

