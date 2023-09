Exposition « Mathieu Bablet, l’imaginaire à l’œuvre » 1 Allée du Fils Tarnos, 4 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Auteur de BD (Shangri-La, Carbone et Silicium), entre space opera et cyberpunk, Mathieu Bablet interroge tout à la foi : les questions sociétales ou nos rapports aux nouvelles technologies. Cette exposition, prêtée par la maison d’édition Ankama, a initialement été réalisée par la médiathèque de Saint-Nazaire.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque et en dehors des animations dans la salle d’exposition..

2023-10-04 fin : 2023-11-30 18:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mathieu Bablet is a comic book artist (Shangri-La, Carbone and Silicium) who explores everything from space opera to cyberpunk, from societal issues to our relationship with new technologies. This exhibition, on loan from the Ankama publishing house, was originally produced by the Saint-Nazaire media library.

Free admission during the opening hours of the media library and outside the exhibition hall.

Mathieu Bablet es un guionista de cómics (Shangri-La, Carbone y Silicium) que explora desde la space opera hasta el ciberpunk, desde los problemas sociales hasta nuestra relación con las nuevas tecnologías. Esta exposición, cedida por la editorial Ankama, fue producida originalmente por la mediateca de Saint-Nazaire.

La entrada es gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca y fuera de la sala de exposiciones.

Mathieu Bablet, Autor von Comics (Shangri-La, Carbone et Silicium), die zwischen Space Opera und Cyberpunk angesiedelt sind, stellt alles gleichzeitig in Frage: gesellschaftliche Fragen oder unsere Beziehung zu neuen Technologien. Diese Ausstellung ist eine Leihgabe des Verlags Ankama und wurde ursprünglich von der Mediathek in Saint-Nazaire realisiert.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek und außerhalb der Veranstaltungen im Ausstellungsraum.

