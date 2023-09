Expo-Escape game fantasy « Le Seigneur des anneaux » 1 Allée du Fils Tarnos, 4 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Tentez de résoudre les 19 énigmes sur cette célèbre œuvre de fantasy.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

2023-10-04 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Try to solve 19 riddles about this famous fantasy work.

Free admission during library opening hours.

Intente resolver los 19 enigmas sobre esta famosa obra de fantasía.

Entrada gratuita durante el horario de apertura de la biblioteca.

Versuchen Sie, die 19 Rätsel zu diesem berühmten Fantasy-Werk zu lösen.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Seignanx