[Atelier scientifique] Astronomie – Astro 3D 1 Allée du Fils Tarnos, 24 juin 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Dans cet atelier, les enfants réaliseront des maquettes afin d’en apprendre plus sur les hologrammes, de découvrir et de mieux visualiser l’espace en 3 dimensions. Animé par l’association d’Astronomie de la Côte basque.

RDV à 10h30 (durée 1h30).

Pour les 7-11 ans.

Réservation dès le 6 juin..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:00:00. EUR.

1 Allée du Fils Médiathèque Les Temps Modernes

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



In this workshop, children will make models to learn more about holograms, to discover and better visualize space in 3 dimensions. Animated by the Astronomy Association of the Basque Coast.

RDV at 10:30 am (duration 1h30).

For 7-11 years old.

Reservation from June 6th.

En este taller, los niños harán maquetas para aprender más sobre los hologramas, para descubrir y visualizar mejor el espacio en 3 dimensiones. Impartido por la Asociación de Astronomía de la Costa Vasca.

RDV a las 10:30 h (duración 1h30).

Para niños de 7 a 11 años.

Reservas a partir del 6 de junio.

In diesem Workshop werden die Kinder Modelle herstellen, um mehr über Hologramme zu erfahren und den dreidimensionalen Raum zu entdecken und besser zu visualisieren. Geleitet von der Astronomievereinigung der Baskischen Küste.

Treffpunkt um 10:30 Uhr (Dauer 1,5 Stunden).

Für Kinder von 7-11 Jahren.

Reservierung ab dem 6. Juni.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Seignanx