Grimpe en famille avec l’association Lacanau Escalade – Participation libre (Octobre Rose) 1 Allee du Collège Lacanau, 21 octobre 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Fête du club d’escalade à partir de 18h30 au Gymnase de la Cousteyre !

Jusque 21h, initiation avec Grimpe en Famille via parrainage par un.e adhérent.e, puis Barbecue avec Tombola.

Participation au chapeau..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

1 Allee du Collège Complexe de la Cousteyre

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Climbing club party from 6.30pm at the Gymnase de la Cousteyre!

Until 9pm, initiation with Grimpe en Famille via sponsorship by a member, then Barbecue with Tombola.

Participation by hat.

¡Fiesta del club de escalada a partir de las 18h30 en el Gymnase de la Cousteyre!

Hasta las 21h, iniciación con Grimpe en Famille gracias al apadrinamiento de un miembro, luego Barbacoa con Tómbola.

Participación por sombrero.

Fest des Kletterclubs ab 18:30 Uhr im Gymnase de la Cousteyre!

Bis 21 Uhr: Einführung mit Grimpe en Famille über die Patenschaft eines Mitglieds, dann Barbecue mit Tombola.

Teilnahme mit Hut.

