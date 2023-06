LES NOCTURNES DE NIEUL-D’AUTISE 1 Allée du Cloître Rives-d’Autise, 20 juillet 2023, Rives-d'Autise.

Rives-d’Autise,Vendée

Dans le cadre majestueux de l’abbaye de Nieul, le Département de la Vendée vous invitea à assister cet été à cinq soirées musicales exceptionnelles au cours desquelles vous pourrez découvrir ou redécouvrir de grands airs d’opéra..

2023-07-20 à ; fin : 2023-06-27 23:00:00. .

1 Allée du Cloître Abbaye de Nieul

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire



In the majestic setting of Nieul Abbey, the Département de la Vendée invites you to attend five exceptional musical evenings this summer, during which you can discover or rediscover great opera arias.

En el majestuoso marco de la Abadía de Nieul, el Departamento de la Vendée le invita a asistir este verano a cinco veladas musicales excepcionales en las que podrá descubrir o redescubrir grandes arias de ópera.

Im majestätischen Rahmen der Abtei von Nieul lädt Sie das Departement Vendée diesen Sommer zu fünf außergewöhnlichen Musikabenden ein, an denen Sie große Opernarien entdecken oder wiederentdecken können.

