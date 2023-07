SPA hôtel Golf Château de Chailly 1 allée du château Chailly-sur-Armançon, 1 juillet 2023, Chailly-sur-Armançon.

Chailly-sur-Armançon,Côte-d’Or

Nous vous proposons des soins du visage, des soins du corps, des modelages, des épilations et beauté des pieds et des mains.

1 allée du château

Chailly-sur-Armançon 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



We offer facials, body treatments, modeling, waxing and beauty of the feet and hands

Ofrecemos tratamientos faciales, corporales, modelado, depilación y belleza de manos y pies

Wir bieten Ihnen Gesichtsbehandlungen, Körperbehandlungen, Modellagen, Haarentfernung und Schönheitspflege für Hände und Füße an

