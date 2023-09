JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE – ATELIER DE LILINX 1 allée des peupliers Plaissan, 14 octobre 2023, Plaissan.

Plaissan,Hérault

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie

Atelier de l’artiste symboliste onirique, Elise Eid.

Exposition-vente de tableaux, dessins, explication des techniques.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

1 allée des peupliers

Plaissan 34230 Hérault Occitanie



Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Occitan Artists’ Studio Days)

Workshop of dreamlike symbolist artist Elise Eid.

Exhibition and sale of paintings, drawings and explanations of techniques

Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie (Jornadas de talleres de artistas de Occitania)

Taller de la artista simbolista onírica Elise Eid.

Exposición y venta de pinturas, dibujos y explicaciones de técnicas

Tage der Künstlerateliers in Okzitanien

Atelier der symbolistischen Traumkünstlerin Elise Eid.

Verkaufsausstellung von Bildern, Zeichnungen, Erklärung der Techniken

