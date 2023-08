Journées Européennes du Patrimoine – Mosquée Hérouville Saint Clair 1 allée des Boiselles Hérouville-Saint-Clair, 17 septembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, la mosquée d’Hérouville Saint Clair ouvre ses portes.

Au programme :

14h30-15h : accueil du public

4 espaces à disposition :

1/ Expositions : « L’aventure de la langue arabe » et « Voici le Coran ».

2/ Librairie : distribution de livres, flyers, stylos.

3/ Calligraphie : chaque personne peut repartir avec son prénom calligraphié en arabe.

4/ Restauration : thé, café, pâtisseries, gâteaux.

15h-17h : visite guidée de la mosquée et échange avec le Président de l’Association Mr Khalid MOUNIR accompagné de l’imam-recteur Mr Saïd KHALDI

Durée 45 minutes

Sans inscription

15h départ groupe 1

16h départ groupe 2

Soyez les bienvenus.

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 17:30:00

1 allée des Boiselles Mosquée d’Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



To mark European Heritage Days, the Hérouville Saint Clair mosque is opening its doors.

Program:

2:30-3pm: public welcome

4 areas available:

1/ Exhibitions: « L?aventure de la langue arabe » and « Voici le Coran ».

2/ Bookshop: distribution of books, flyers and pens.

3/ Calligraphy: everyone can leave with their first name calligraphed in Arabic.

4/ Catering: tea, coffee, pastries, cakes.

3pm-5pm: guided tour of the mosque and chat with Association President Mr Khalid MOUNIR, accompanied by Imam Director Mr Saïd KHALDI

Duration: 45 minutes

No registration required

15h departure group 1

4pm departure group 2

We look forward to seeing you

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la mezquita de Hérouville Saint Clair abre sus puertas.

En el programa

14.30-15.00 h: acogida del público

4 espacios disponibles:

1/ Exposiciones: « La aventura de la lengua árabe » y « He aquí el Corán ».

2/ Librería: distribución de libros, folletos y bolígrafos.

3/ Caligrafía: todo el mundo puede irse con su nombre de pila caligrafiado en árabe.

4/ Restauración: té, café, bollería, pasteles.

15.00-17.00: Visita guiada a la mezquita y coloquio con el Presidente de la Asociación, Sr. Khalid Mounir, acompañado por el Imán-Director, Sr. Saïd Khaldi

Duración: 45 minutos

No es necesario inscribirse

15:00 Salida del grupo 1

16:00 Salida del grupo 2

Le invitamos a participar

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Moschee in Hérouville Saint Clair ihre Türen.

Auf dem Programm stehen:

14:30-15:00 Uhr: Empfang der Öffentlichkeit

4 Räume stehen zur Verfügung:

1/ Ausstellungen: « Das Abenteuer der arabischen Sprache » und « Voici le Coran » (Hier ist der Koran).

2/ Buchhandlung: Verteilung von Büchern, Flyern, Stiften.

3/ Kalligraphie: Jede Person kann ihren Vornamen auf Arabisch kalligraphiert mit nach Hause nehmen.

4/ Verpflegung: Tee, Kaffee, Gebäck, Kuchen.

15.00-17.00 Uhr: Führung durch die Moschee und Austausch mit dem Vorsitzenden des Vereins, Herrn Khalid MOUNIR, in Begleitung des Imam-Rektors, Herrn Saïd KHALDI

Dauer: 45 Minuten

Ohne Anmeldung

15 Uhr Abfahrt Gruppe 1

16 Uhr Abfahrt Gruppe 2

Herzlich willkommen

