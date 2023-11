CONFÉRENCE, LES ENJEUX DE L’EAU 1, allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm, 30 novembre 2023, Saint-Michel-en-l'Herm.

Saint-Michel-en-l’Herm,Vendée

Le Conseil de développement de Sud Vendée Littoral présente un cycle de conférences avec pour thématique « L’eau en Sud Vendée Littoral », en partenariat avec la Communauté de communes Sud Vendée Littoral..

1, allée des Arts Espace culturel

Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire



The Conseil de développement de Sud Vendée Littoral presents a series of conferences on the theme of « Water in Sud Vendée Littoral », in partnership with the Communauté de communes Sud Vendée Littoral.

El Consejo de Desarrollo del Litoral Sud Vendée organiza, en colaboración con la Mancomunidad del Litoral Sud Vendée, un ciclo de conferencias sobre el tema « El agua en el Litoral Sud Vendée ».

Der Entwicklungsrat von Sud Vendée Littoral präsentiert eine Vortragsreihe mit dem Thema « Wasser in Sud Vendée Littoral » in Partnerschaft mit der Communauté de communes Sud Vendée Littoral.

