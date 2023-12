Concert du nouvel an 1 Allée des Arts Lons, 14 janvier 2024, Lons.

Lons Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

Cette année, pour fêter ses 20 ans d’existence, l’harmonie retourne à ses fondamentaux, avec un programme de musique classique. Des tubes, rien que des tubes ! Après des détours dans des styles très variés, musiques latines, musiques de film, jazz, pop-rock, le temps est venu pour l’harmonie de réviser ses classiques ! Le Boléro de Ravel, Peer Gynt de Grieg, Carmina Burana de Orff et bien d’autres incontournables du répertoire.

Les billets seront à retirer à compter du lundi 8 janvier à 13h30 en ligne (via les boutons ci-dessous) ou à l’accueil de l’Espace James Chambaud du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

Concert assis – Horaires des représentations : 11h et 17h.

EUR.

1 Allée des Arts Espace James Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Pau