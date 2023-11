Festival Image Montagne 34ème édition 1 Allée des Arts Lons, 3 novembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

– 14h: Mongolie la vallée des ours

– 16h: Cap sur El Cap

– 18h: apéro ciné: Immersion d’altitude et les Emmerdeurs

– 20h: les soirées du film moyen et long métrage: Nuptse, l’inaccessible absolue et Deep Freeze.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

1 Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 2pm: Mongolia, valley of the bears

– 16h: Cap sur El Cap

– 6pm: apéro ciné: Immersion d’altitude and Les Emmerdeurs

– 8pm: medium and feature film evenings: Nuptse, l’inaccessible absolue and Deep Freeze

– 14.00 h: Mongolia, el valle de los osos

– 16.00 h: Cap sur El Cap

– 18.00 h: Apéro ciné: Immersion d’altitude y Les Emmerdeurs

– 20.00 h: Veladas de mediometrajes y largometrajes: Nuptse, l’inaccessible absolue y Deep Freeze

– 14h: Mongolei – das Tal der Bären

– 16h: Kurs auf El Cap

– 18 Uhr: Film-Apéro: Immersion d’altitude und Les Emmerdeurs

– 20h: Filmabende für mittellange und lange Filme: Nuptse, l’inaccessible absolue und Deep Freeze

