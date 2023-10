Festival Image Montagne 34ème édition 1 Allée des Arts Lons, 2 novembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

– 15h: après midi famille et centres de loisirs (goûter offert): Entre chiens et loup

– 18h: apéro ciné: To the hills and back

– 20h: les soirées du film court métrage, prix du public: Shifting, le vallon solitaire, Nott.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

1 Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 3pm: Family and leisure center afternoon (snack included): Between Dogs and Wolves

– 6pm: apéro ciné: To the hills and back

– 8pm: short film evenings, audience prize: Shifting, le vallon solitaire, Nott

– 15.00 h: tarde familiar y de ocio (merienda incluida): Entre perros y lobos

– 18.00 h: aperitivo cinematográfico: Al monte y volver

– 20.00 h: velada de cortometrajes, premio del público: Shifting, le vallon solitaire, Nott

– 15h: Nachmittag für Familien und Freizeitzentren (kostenloser Snack): Entre chiens et loup (Zwischen Hunden und Wölfen)

– 18h: Apéro Cinéma: To the hills and back

– 20h: Kurzfilmabende, Publikumspreis: Shifting, le vallon solitaire, Nott

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pau