Festival Image Montagne 34ème édition 1 Allée des Arts Lons, 1 novembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

25 des plus beaux films du moment projetés durant ces trois jours de Festival

En espérant, comme chaque année, vous y retrouver nombreux afin d’échanger, de partager, de rire, et parfois même de verser une petite larme !

Au programme: Du court et du long métrage, de belles images, des rencontres, de l’émotion, du frisson, de l’humour, de la réflexion, de la convivialité….

2023-11-01 fin : 2023-11-03 . EUR.

1 Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



25 of the most beautiful films of the moment screened over the three days of the Festival

We hope to see many of you there, as we do every year, to exchange ideas, share ideas, laugh, and sometimes even shed a tear!

On the program: short and feature films, beautiful images, encounters, emotion, thrills, humor, reflection, conviviality?

25 de las películas más bellas del momento proyectadas durante los tres días del Festival

Esperamos ver a muchos de ustedes, como cada año, para charlar, compartir, reír y, a veces, ¡hasta derramar alguna lágrima!

En el programa: cortometrajes y largometrajes, bellas imágenes, encuentros, emoción, suspense, humor, reflexión, convivencia..

25 der schönsten Filme des Augenblicks, die während des dreitägigen Festivals gezeigt wurden

Wir hoffen, dass Sie wie jedes Jahr zahlreich erscheinen werden, um sich auszutauschen, zu teilen, zu lachen und manchmal sogar eine kleine Träne zu vergießen!

Auf dem Programm: Kurz- und Langfilme, schöne Bilder, Begegnungen, Emotionen, Nervenkitzel, Humor, Nachdenken, Geselligkeit?

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pau