Festival Image Montagne 34ème édition 1 Allée des Arts Lons, 1 novembre 2023, Lons.

Lons,Pyrénées-Atlantiques

– 14h: Félix et Chepa

– 16h : Via Sedna

– 18h: apéro ciné avec : La verte, the high life et la Charpoua

– 20h soirée du film moyen et long métrage: Chronoception, la belle trace, the Draconians, day dream..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

1 Allée des Arts Espace Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 2pm: Felix and Chepa

– 4pm: Via Sedna

– 18h: apéro ciné with : La verte, the high life and la Charpoua

– 8pm: medium and feature film evening: Chronoception, la belle trace, the Draconians, day dream.

– 14.00 horas: Félix y Chepa

– 16:00 h: Via Sedna

– 18h: Apéro ciné con : La verte, la high life y la Charpoua

– 20.00 h: velada de mediometrajes y largometrajes: Chronoception, la belle trace, los Draconianos, day dream.

– 14:00 Uhr: Felix und Chepa

– 16 Uhr: Via Sedna

– 18 Uhr: Apéro Cinéma mit : La verte, the high life und la Charpoua

– 20h Filmabend mit mittellangen und langen Filmen: Chronoception, la belle trace, the Draconians, day dream.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pau