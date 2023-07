Rencontre avec les auteurs régionaux Festival Livresque 1 allée de Verninac Souillac, 16 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Rencontres et dédicaces avec des auteurs régionaux.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

1 allée de Verninac Grand Hôtel

Souillac 46200 Lot Occitanie



Meetings and book signings with regional authors

Encuentros y firmas de libros con autores regionales

Begegnungen und Signierstunden mit regionalen Autoren

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne