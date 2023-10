Julie Berès / Compagnie Les Cambrioleurs « La Tendresse » 1 allée de Quintaou Anglet, 9 avril 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Après Désobéir, Julie Berès met en scène un nouveau spectacle sur la construction identitaire et sociale de la jeunesse et ouvre un nouvel espace de parole. En s’appuyant sur des témoignages et des parcours de vie, elle s’intéresse cette fois à la masculinité..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 21:45:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After Désobéir, Julie Berès directs a new show on the social and identity construction of young people, opening up a new space for expression. Drawing on personal accounts and life stories, this time she turns her attention to masculinity.

Después de Désobéir, Julie Berès dirige un nuevo espectáculo sobre la identidad y la construcción social de los jóvenes, abriendo un nuevo foro de debate. A partir de relatos personales e historias de vida, esta vez se centra en la masculinidad.

Nach Désobéir inszeniert Julie Berès ein neues Stück über die Identitäts- und Sozialkonstruktion der Jugend und eröffnet damit einen neuen Raum für das Sprechen. Anhand von Zeugenaussagen und Lebensläufen beschäftigt sie sich dieses Mal mit dem Thema Männlichkeit.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Anglet