Cela fait plus de quarante ans que Maguy Marin, pionnière de la danse contemporaine, tourne dans le monde entier avec sa pièce iconique May B. Inspirée de l’œuvre et des personnages de Samuel Beckett, May B ne cesse de nous émouvoir et de nous interpeler..

For over forty years, contemporary dance pioneer Maguy Marin has been touring the world with her iconic piece May B. Inspired by the work and characters of Samuel Beckett, May B never ceases to move and challenge us.

Desde hace más de cuarenta años, la pionera de la danza contemporánea Maguy Marin recorre el mundo con su emblemática pieza May B. Inspirada en la obra y los personajes de Samuel Beckett, May B nunca deja de conmovernos y desafiarnos.

Seit über 40 Jahren tourt Maguy Marin, eine Pionierin des zeitgenössischen Tanzes, mit ihrem ikonischen Stück May B durch die ganze Welt. Inspiriert von Samuel Becketts Werk und seinen Figuren, berührt und fordert uns May B immer wieder aufs Neue.

