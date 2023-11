L’intégrale des Nocturnes de Chopin par Bruno Rigutto 1 allée de Quintaou Anglet, 27 janvier 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Pianomusica, qui organise au fil des mois une saison consacrée au piano, présente le grand pianiste Bruno Rigutto, pour une interprétation exceptionnelle de l’intégrale des Nocturnes de Chopin au Théâtre Quintaou..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . .

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pianomusica, which organizes a monthly season devoted to the piano, presents the great pianist Bruno Rigutto, for an exceptional performance of Chopin?s complete Nocturnes at the Théâtre Quintaou.

Pianomusica, que organiza una temporada dedicada al piano, presenta al gran pianista Bruno Rigutto para una excepcional interpretación de la integral de los Nocturnos de Chopin en el Théâtre Quintaou.

Pianomusica, das im Laufe der Monate eine Saison organisiert, die dem Klavier gewidmet ist, präsentiert den großen Pianisten Bruno Rigutto für eine außergewöhnliche Interpretation der gesamten Nocturnes von Chopin im Théâtre Quintaou.

