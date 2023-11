Compagnie Accrorap – Kader Attou « Le Murmure des songes » 1 allée de Quintaou Anglet, 14 janvier 2024, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Chacun des spectacles de Kader Attou, l’une des plus grandes figures du hip-hop français, est une promesse de poésie, de merveilleux, de virtuosité. Sa nouvelle création tout public est une escapade dans le doux pays de tous les possibles..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 18:00:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every show by Kader Attou, one of the greatest figures in French hip-hop, is a promise of poetry, wonder and virtuosity. His new creation for the general public is an escapade into the sweet land of all possibilities.

Cada actuación de Kader Attou, una de las grandes figuras del hip-hop francés, es una promesa de poesía, asombro y virtuosismo. Su nuevo trabajo para el gran público es una escapada al amable país de lo posible.

Jede Aufführung von Kader Attou, einer der größten Figuren des französischen Hip-Hop, ist ein Versprechen der Poesie, des Wunderbaren und der Virtuosität. Seine neue Kreation für alle Zuschauer ist ein Ausflug in das süße Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

