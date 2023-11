Noël des retraités : Spectacle Cabaret « Anna Smile & Cie » 1 allée de Quintaou Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Noël des retraités : Spectacle Cabaret « Anna Smile & Cie » 1 allée de Quintaou Anglet, 22 décembre 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Un spectacle Cabaret Burlesque, qui mêle danse, chant, acrobatie, glamour et humour..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A Cabaret Burlesque show, mixing dance, song, acrobatics, glamour and humor. Un espectáculo de Cabaret Burlesque que combina baile, canto, acrobacias, glamour y humor. Eine Burlesque-Kabarett-Show, die Tanz, Gesang, Akrobatik, Glamour und Humor miteinander verbindet. Mise à jour le 2023-11-24 par OT Anglet Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 1 allée de Quintaou Adresse 1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou Ville Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 1 allée de Quintaou Anglet latitude longitude 43.4842804;-1.5132955

1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/