Aurélie Van Den Daele / Théâtre de l’Union, CDN du Limousin « Glovie » 1 allée de Quintaou Anglet, 12 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Glovie a dix ans et demi et vit avec sa mère Inna dans une chambre d’hôtel brinquebalante. Chaque soir, Inna doit laisser son enfant seule pour aller travailler. C’est alors que Glovie enfile son costume de super-héros. Elle possède les clés d’un monde parallèle qu’elle parcourt à bord de son vaisseau spatial. Pour lutter contre une réalité trop dure, Glovie puise dans la fantaisie de son imaginaire pour emplir le monde de couleurs et d’aventures fabuleuses..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 21:10:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Glovie is ten and a half years old and lives with her mother Inna in a rickety hotel room. Every evening, Inna has to leave her child alone to go to work. That’s when Glovie dons her superhero costume. She holds the keys to a parallel world, which she travels around in her spaceship. To combat a harsh reality, Glovie draws on the fantasy of her imagination to fill the world with color and fabulous adventure.

Glovie tiene diez años y medio y vive con su madre, Inna, en una desvencijada habitación de hotel. Todas las tardes, Inna tiene que dejar sola a su hija para ir a trabajar. Es entonces cuando Glovie se pone su disfraz de superheroína. Tiene las llaves de un mundo paralelo, por el que viaja en su nave espacial. Para combatir una realidad demasiado dura, Glovie recurre a la fantasía de su imaginación para llenar el mundo de color y fabulosas aventuras.

Glovie ist zehneinhalb Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter Inna in einem schäbigen Hotelzimmer. Jeden Abend muss Inna ihr Kind allein lassen, um zur Arbeit zu gehen. Dann schlüpft Glovie in ihr Superheldenkostüm. Sie besitzt den Schlüssel zu einer Parallelwelt, die sie mit ihrem Raumschiff durchquert. Um gegen die harte Realität anzukämpfen, schöpft Glovie aus der Fantasie ihrer Vorstellungskraft und füllt die Welt mit Farben und märchenhaften Abenteuern.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Anglet