FIFAVA : Festival international du court-métrage d’Anglet 1 allée de Quintaou Anglet, 23 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

17ème édition du FIFAVA, festival international du court-métrage d’Anglet : 6 prix décernés et 3 jours de compétitions..

2023-11-23 fin : 2023-11-26 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17th edition of the FIFAVA, Anglet’s international short film festival: 6 prizes awarded and 3 days of competition.

17ª edición de la FIFAVA, festival internacional de cortometrajes de Anglet: 6 premios y 3 días de competiciones.

17. Ausgabe des FIFAVA, des internationalen Kurzfilmfestivals in Anglet: 6 Preise werden verliehen und 3 Tage lang finden Wettbewerbe statt.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Anglet