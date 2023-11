Rendez-vous Santé Bien-être « Prévention des violences à l’égard des femmes » 1 allée de Quintaou Anglet, 23 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Rendez-vous Santé Bien-être, l’équipe du FIFAVA, en collaboration avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque et la Ville d’Anglet, organisent un rendez-vous sur la prévention des violences à l’égard des femmes..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 20:30:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Rendez-vous Santé Bien-être program, the FIFAVA team, in collaboration with the Centre Hospitalier de la Côte Basque and the town of Anglet, is organizing a meeting on the prevention of violence against women.

En el marco del programa Rendez-vous Santé Bien-être, el equipo de la FIFAVA, en colaboración con el Centre Hospitalier de la Côte Basque y la ciudad de Anglet, organiza un encuentro sobre la prevención de la violencia contra las mujeres.

Im Rahmen der Rendezvous Gesundheit Wohlbefinden organisiert das Team des FIFAVA in Zusammenarbeit mit dem Centre Hospitalier de la Côte Basque und der Stadt Anglet ein Treffen zum Thema Prävention von Gewalt gegen Frauen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Anglet