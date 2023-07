Lucie Berelowitsch avec la participation des Dakh Daughters « Les Géants de la montagne – MRIA – » 1 allée de Quintaou Anglet, 16 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Lucie Berelowitsch retrouve les comédiennes-chanteuses du cabaret punk ukrainien, les Dakh Daughters. Sa mise en scène des Géants de la montagne, chef-d’œuvre inachevé de l’italien Pirandello, est une fête théâtrale et musicale. Un acte de résistance face à la violence d’aujourd’hui. Un hymne à l’Europe et au Théâtre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 21:45:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lucie Berelowitsch reunites with the singer-actresses of Ukrainian punk cabaret, the Dakh Daughters. Her staging of Les Géants de la montagne, Pirandello?s unfinished masterpiece, is a theatrical and musical feast. An act of resistance in the face of today?s violence. A hymn to Europe and to theater.

Lucie Berelowitsch se reúne con las cantantes-actrices del cabaret punk ucraniano, las Hijas de Dakh. Su producción de Les Géants de la montagne, obra maestra inacabada de Pirandello, es una fiesta teatral y musical. Un acto de resistencia frente a la violencia actual. Un canto a Europa y al teatro.

Lucie Berelowitsch trifft auf die singenden Schauspielerinnen des ukrainischen Punk-Kabaretts, den Dakh Daughters. Ihre Inszenierung von Die Riesen der Berge, dem unvollendeten Meisterwerk des italienischen Schriftstellers Pirandello, ist ein theatralisches und musikalisches Fest. Ein Akt des Widerstands gegen die Gewalt von heute. Eine Hymne an Europa und das Theater.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Anglet