Résister ou pas ? par la Compagnie Hecho en casa 1 allée de Quintaou Anglet, 10 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Proposition réalisée en préambule et dans le cadre du cycle de création « Nom de code : Marichiweu »..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A proposal made as a preamble to and as part of the « Nom de code : Marichiweu » creative cycle.

Una propuesta realizada como preámbulo y como parte del ciclo creativo « Nombre en clave: Marichiweu ».

Vorschlag, der im Vorfeld und im Rahmen des kreativen Zyklus « Codename: Marichiweu » realisiert wurde.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Anglet