Yuval Pick / Centre chorégraphique national de Rillieux-La-Pape « Silver Rosa » 1 allée de Quintaou Anglet, 12 octobre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Silver Rosa fait surgir la nécessité viscérale de créer du lien entre individus. Pour sa nouvelle création, Yuval Pick réunit un groupe de dix danseurs d’âges et d’origines divers dans un paysage miroitant, aussi archaïque que futuriste. Avec eux, il invente de nouveaux mythes en s’appuyant sur des rituels folkloriques, des chants et des mouvements partagés..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 21:00:00. EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Silver Rosa brings to the fore the visceral need to create bonds between individuals. For his latest creation, Yuval Pick brings together a group of ten dancers of different ages and origins in a shimmering landscape as archaic as it is futuristic. With them, he invents new myths based on folk rituals, songs and shared movements.

Silver Rosa pone de relieve la necesidad visceral de crear vínculos entre los individuos. Para su nueva obra, Yuval Pick reúne a un grupo de diez bailarines de distintas edades y procedencias en un paisaje resplandeciente tan arcaico como futurista. Con ellos inventa nuevos mitos basados en rituales populares, canciones y movimientos compartidos.

Silver Rosa zeigt die Notwendigkeit, eine Verbindung zwischen Menschen herzustellen. Für seine neue Kreation versammelt Yuval Pick eine Gruppe von zehn Tänzern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft in einer spiegelnden Landschaft, die ebenso archaisch wie futuristisch ist. Mit ihnen erfindet er neue Mythen, indem er sich auf folkloristische Rituale, Gesänge und gemeinsame Bewegungen stützt.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Anglet