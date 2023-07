Chœur Sonat Vox 1 allée de Quintaou Anglet, 1 septembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Concert du chœur Sonat Vox présenté dans le cadre du 55ème anniversaire du jumelage Anglet-Ansbach..

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Sonat Vox choir to mark the 55th anniversary of the Anglet-Ansbach twinning.

Concierto del coro Sonat Vox en el marco del 55 aniversario del hermanamiento Anglet-Ansbach.

Konzert des Chors Sonat Vox, das im Rahmen des 55. Jahrestages der Städtepartnerschaft Anglet-Ansbach präsentiert wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Anglet