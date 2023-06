Et si tu te remettais à tourner ? 1 allée de Quintaou Anglet, 29 juin 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

La Terre s’est brutalement arrêtée de tourner, laissant une partie de la population au soleil, et l’autre à l’ombre..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 . EUR.

1 allée de Quintaou Théâtre Quintaou

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Earth suddenly stopped rotating, leaving one part of the population in the sun and the other in the shade.

La Tierra dejó de girar de repente, dejando a una parte de la población al sol y a la otra a la sombra.

Die Erde hat plötzlich aufgehört, sich zu drehen, sodass ein Teil der Bevölkerung in der Sonne und der andere im Schatten liegt.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Anglet