Repas de Noël à l’Horisium 1 allée de la Sapinière Mutigny, 25 décembre 2023, Mutigny.

Mutigny,Marne

MENU DÉJEUNER DE NOËL – LUNDI 25 DÉCEMBRE 2023

95€ / pers.

Notes apéritives

Toasté de Chawanmushi, Chiffonnade de champignons

Huître de la baie de Quiberon gratinée, Sabayon verjus et algues

Cromesquis de tête de veau, Mayonnaise gribiche

Carabinero à la plancha

Butternut, Cresson de fontaine, Vinaigrette dextraction aux agrumes, Salicorne, Tapioca soufflé

Filet de Boeuf de la ferme de Challouet façon Wellington à Partager

Pomme purée, Pleurotes de Panicaut, Châtaignes, Jus de boeuf à la truffe noire

Brie de Meaux de la ferme des 30 Arpents

Noix de Grenoble, Miel de nos ruches, Jeunes pousses

Rafraichissement autour de la Poire et du Yuzu

Notre bûche de Noël

Guayaquil 64%, Praliné cacahuète, Caramel à la fleur de sel, Sorbet Oabika

Notes finales

MENU DÉJEUNER DE NOËL VÉGÉTARIEN – LUNDI 25 DÉCEMBRE 2023

95€/ pers.

Notes apéritives

Toasté de Chawanmushi, Chiffonnade de champignons

Sucrine braisée au beurre dalgue et gratinée, Sabayon verjus

Gougère à la truffe noire et tomme des Ardennes

Enroulé de courge de la ferme de la Borde

Butternut, Cresson de fontaine, Vinaigrette dextraction aux agrumes, Salicorne, Tapioca soufflé

Pithiviers façon parmentière à la truffe noire

Pleurotes de Panicaut, Châtaignes, Jus doignon Melanosporum

Brie de Meaux de la ferme des 30 Arpents

Noix de Grenoble, Miel de nos ruches, Jeunes pousses

Rafraichissement autour de la Poire et du Yuzu

Notre bûche de Noël

Guayaquil 64%, Praliné cacahuète, Caramel à la fleur de sel, Sorbet Oabika

Notes finales

MENU DU DÉJEUNER DE NOËL – ENFANT

LUNDI 25 DÉCEMBRE 2023

35€ / pers.

Pâté croute Champenois

Supreme de volaille de champagne

Pomme purée, Pleurote de Panicaut, Châtaigne, Jus court

Notre buche de Noël

Chocolat noir 64%, Praliné cacahuète, Caramel beurre salé.

1 allée de la Sapinière L’Horisium

Mutigny 51160 Marne Grand Est



CHRISTMAS LUNCH MENU – MONDAY, DECEMBER 25, 2023

95? / pers.

Aperitif notes

Chawanmushi toast, mushroom Chiffonnade

Bay of Quiberon oyster au gratin, verjuice and seaweed sabayon

Cromesquis of calf’s head, Gribiche mayonnaise

Carabinero a la plancha

Butternut, Watercress, Citrus extraction vinaigrette, Salicorne, Tapioca soufflé

Filet of beef from Challouet farm, Wellington style, to share

Mashed apple, Panicaut oyster mushrooms, Chestnuts, Beef jus with black truffle

Brie de Meaux from the 30 Arpents farm

Walnuts, Honey from our beehives, Baby greens

Refreshment with Pear and Yuzu

Our Christmas log

Guayaquil 64%, Peanut praline, Flower of salt caramel, Oabika sorbet

Final notes

VEGETARIAN CHRISTMAS LUNCH MENU – MONDAY, DECEMBER 25, 2023

95 / pers.

Aperitif notes

Chawanmushi toast, mushroom Chiffonnade

Braised Sucrine with dalga butter and gratinée, Verjus sabayon

Gougère with black truffle and Ardennes tomme cheese

Wrapped squash from Ferme de la Borde

Butternut, watercress, citrus extraction vinaigrette, samphire, puffed tapioca

Pithiviers parmentière style with black truffle

Pleurotes de Panicaut, Chestnuts, Jus doignon Melanosporum

Brie de Meaux from the 30 Arpents farm

Grenoble walnuts, Honey from our beehives, Sprouts

Refreshment with Pear and Yuzu

Our Christmas log

Guayaquil 64%, Peanut praline, Flower of salt caramel, Oabika sorbet

Final notes

CHRISTMAS LUNCH MENU – CHILDREN

MONDAY, DECEMBER 25, 2023

35? / pers.

Pâté croute Champenois

Supreme de volaille de champagne

Apple purée, Pleurote de Panicaut, Chestnut, Jus court

Our Christmas log

Dark chocolate 64%, Peanut praline, Salted butter caramel

MENÚ DE NAVIDAD – LUNES 25 DE DICIEMBRE DE 2023

95? por persona

Aperitivo

Tostada de Chawanmushi, Chiffonnade de setas

Ostra de la bahía de Quiberon gratinada, sabayón de verjus y algas

Cromesquis de cabeza de ternera, mayonesa de gribiche

Carabinero a la plancha

Calabaza, berros, vinagreta de extracción de cítricos, hinojo marino, tapioca inflada

Filete de ternera de la granja Challouet al estilo Wellington para compartir

Puré de manzana, setas panicaut, castañas, jugo de ternera con trufas negras

Brie de Meaux de la granja 30 Arpents

Nueces de Grenoble, miel de nuestras colmenas, brotes tiernos

Refresco de pera y yuzu

Nuestro tronco de Navidad

Guayaquil 64%, Praliné de cacahuete, Caramelo de flor de sal, Sorbete de Oabika

Notas finales

MENÚ VEGETARIANO DE NAVIDAD – LUNES 25 DE DICIEMBRE DE 2023

95 por persona

Aperitivo

Chawanmushi tostado, Chiffonnade de setas

Sucrina estofada en mantequilla de dalga y gratinada, sabayón de Verjus

Gougère con trufa negra y queso tomme de las Ardenas

Calabaza envuelta de Ferme de la Borde

Calabaza, berros, vinagreta de extracción de cítricos, hinojo marino, tapioca inflada

Pithiviers a la parmentière con trufa negra

Setas ostra panicaut, castañas, jugo de Dignon Melanosporum

Brie de Meaux de la granja 30 Arpents

Nueces de Grenoble, miel de nuestras colmenas, brotes tiernos

Refresco de Pera y Yuzu

Nuestro tronco de Navidad

Guayaquil 64%, Praliné de cacahuete, Caramelo de flor de sal, Sorbete de Oabika

Notas finales

MENÚ DE NAVIDAD – NIÑOS

LUNES 25 DICIEMBRE 2023

35? / pers.

Pâté croute Champenois

Suprema de ave al champán

Puré de manzana, Pleurote de Panicaut, Castaña, Jus court

Nuestro tronco de Navidad

Chocolate negro 64%, praliné de cacahuete, caramelo de mantequilla salada

WEIHNACHTS-MITTAGSMENÜ – MONTAG, 25. DEZEMBER 2023

95 ? / Pers.

Anmerkungen zum Aperitif

Toast von Chawanmushi, Chiffonnade von Pilzen

Gratinierte Auster aus der Bucht von Quiberon, Verjus-Sabayon und Algen

Cromesquis vom Kalbskopf, Mayonnaise Gribiche

Carabinero à la plancha

Butternut, Brunnenkresse, Zitrusfrucht-Vinaigrette, Salicornia, Tapioka-Soufflé

Rinderfilet von der Challouet-Farm nach Wellington-Art zum Teilen

Apfelpüree, Austernpilze von Panicaut, Kastanien, Rinderjus mit schwarzen Trüffeln

Brie de Meaux von der Ferme des 30 Arpents

Walnüsse aus Grenoble, Honig aus unseren Bienenstöcken, junge Sprossen

Erfrischung rund um Birne und Yuzu

Unser Weihnachtsscheit

Guayaquil 64%, Erdnusspraliné, Karamell mit Fleur de Sel, Sorbet Oabika

Abschließende Anmerkungen

VEGETARISCHES WEIHNACHTSMITTAGSMENÜ – MONTAG, 25. DEZEMBER 2023

95?/Pers.

Anmerkungen zum Aperitif

Toast von Chawanmushi, Chiffonnade von Pilzen

Geschmorte Sucrine mit Dalgenbutter und Gratin, Verjus-Sabayon

Gougère mit schwarzem Trüffel und Tomme des Ardennes

Kürbiswickel von der Ferme de la Borde

Butternut, Brunnenkresse, Extraktvinaigrette mit Zitrusfrüchten, Salicornia, Tapioka-Soufflé

Pithiviers nach Parmentière-Art mit schwarzem Trüffel

Pleurotes de Panicaut, Kastanien, Jus doignon Melanosporum

Brie de Meaux von der Ferme des 30 Arpents

Walnüsse aus Grenoble, Honig aus unseren Bienenstöcken, junge Sprossen

Erfrischung rund um Birne und Yuzu

Unser Weihnachtsscheit

Guayaquil 64%, Erdnusspraliné, Karamell mit Fleur de Sel, Oabika-Sorbet

Abschließende Anmerkungen

MENÜ DES WEIHNACHTSESSENS – KIND

MONTAG, 25. DEZEMBER 2023

35? / Pers.

Pâté croute Champenois

Supreme von Geflügel aus der Champagne

Apfelpüree, Pleurote de Panicaut, Kastanie, Kurzsaft

Unser Weihnachtsstollen

Zartbitterschokolade 64%, Erdnusspraliné, Karamell mit gesalzener Butter

