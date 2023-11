XMAS LUNCH EN CHAMPAGNE 1 Allée de la Sapinière Mutigny, 25 décembre 2023, Mutigny.

Mutigny,Marne

Joyeux Noël, amoureux de la vie ! Profitez d’un déjeuner festif au milieu de la plus belle mer de vignes. Noël arrive bientôt !

VINEYARD XMAS VIBES

Le point fort : un Xmas-Lunch au restaurant L’Horisium, au cours

duquel les LOISIUM Kitchen Rockstars garantissent une expérience culinaire unique.

• Festif 5 plats

• Au restaurant L’Horisium

• EUR 95.00 par personne, vin exclusifs

Des boissons supplémentaires ne sont pas incluses dans le prix. Nombre de participants limité à 100 personnes. Merci de nous indiquer toute allergie ou intolérance au moment de la réservation..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . .

1 Allée de la Sapinière Loisium Wine & Spa Hotel Champagne

Mutigny 51160 Marne Grand Est



Merry Christmas, lovers of life! Enjoy a festive lunch amidst the most beautiful sea of vines. Christmas is just around the corner!

VINEYARD XMAS VIBES

The highlight: an Xmas-Lunch at L’Horisium restaurant, with

lOISIUM Kitchen Rockstars guarantee a unique culinary experience.

? Festive 5-course meal

? At L’Horisium restaurant

? EUR 95.00 per person, exclusive wine

Additional drinks are not included in the price. Number of participants limited to 100. Please indicate any allergies or intolerances when booking.

¡Feliz Navidad, amantes de la vida! Disfruta de un almuerzo festivo en medio del más bello mar de viñas. ¡La Navidad está a la vuelta de la esquina!

VIBRACIONES NAVIDEÑAS EN EL VIÑEDO

Lo más destacado: un Xmas-Lunch en el restaurante L’Horisium, donde los

donde los LOISIUM Kitchen Rockstars garantizan una experiencia culinaria única.

? Comida festiva de 5 platos

? En el restaurante L’Horisium

? 95,00 EUR por persona, vino incluido

Las bebidas adicionales no están incluidas en el precio. Número de participantes limitado a 100. Por favor, comuníquenos cualquier alergia o intolerancia en el momento de la reserva.

Frohe Weihnachten, ihr Liebhaber des Lebens! Genießen Sie ein festliches Mittagessen inmitten des schönsten Meeres der Reben. Weihnachten kommt bald!

VINEYARD XMAS VIBES

Das Highlight: ein Xmas-Lunch im Restaurant L’Horisium, bei dem

bei dem die LOISIUM Kitchen Rockstars ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis garantieren.

? Festliches 5-Gänge-Menü

? Im Restaurant L’Horisium

? EUR 95.00 pro Person, exklusiver Wein

Zusätzliche Getränke sind nicht im Preis inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Bitte teilen Sie uns bei der Buchung etwaige Allergien oder Unverträglichkeiten mit.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts