Balade contée dans Puy-l’Évêque 1 allée de la rivière Puy-l’Évêque, 31 octobre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Venez participer à une balade contée dans Puy-l’Évêque pour Halloween, organisée par le centre de loisirs et d’animations de Puy-L’Évêque

Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte..

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. 3 EUR.

1 allée de la rivière Centre de loisirs et d’animations de Puy-l’Évêque

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Join us for a Halloween stroll through Puy-l’Évêque, organized by the Puy-L’Évêque leisure and entertainment center

Minors must be accompanied by an adult.

Con motivo de Halloween, participe en un paseo cuentacuentos por Puy-l’Évêque, organizado por el centro de ocio y entretenimiento de Puy-L’Évêque

Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Nehmen Sie an einem Märchenspaziergang durch Puy-l’Évêque zu Halloween teil, der vom Freizeit- und Animationszentrum von Puy-L’Évêque organisiert wird

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Vignoble