Marché hebdomadaire du samedi matin à Bonnetan 1 Allée de la Loubière Bonnetan, 23 décembre 2023, Bonnetan.

Bonnetan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 08:00:00

fin : 2023-12-23 13:00:00

La commune de Bonnetan accueille un marché le samedi matin, au sein duquel vous trouverez maraicher, boucher, fromager, volailler etc..

1 Allée de la Loubière

Bonnetan 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers