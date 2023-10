Les mardis « histo » – La Ludothèque de l’histoire à la Commanderie d’Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche, 31 octobre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Un animateur de la «Ludothèque de l’histoire» amène son catalogue de jeux anciens, pour s’initier tout seul ou en famille..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. 3 EUR.

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



An animator of the « Ludothèque de l’histoire » brings his catalog of old games, to learn alone or with the family.

Un miembro de la « Ludothèque de l’histoire » estará presente con su catálogo de juegos antiguos, para que pueda probarlos solo o con toda la familia.

Ein Betreuer der « Ludothèque de l’histoire » bringt seinen Katalog mit alten Spielen mit, die Sie allein oder mit der Familie ausprobieren können.

